Премьера документального фильма о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоится 18 июля

Документальный фильм о сериале "Слово пацана" выйдет 18 июля

У документального фильма о создании прошлогоднего сериального хита "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) объявлена точная дата премьеры — завтра, 18 июля.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Wink, PDM

В проекте примут участие множество интересных спикеров, включая режиссёра Жору Крыжовникова, сценариста Андрея Золотарева, продюсера Фёдора Бондарчука и актёров Ивана Янковского, Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Сергея Бурунова, Анну Пересильд, Славу Копейкина, Елизавету Базыкину, Льва Зулькарнаева, Анастасию Красовскую, Александра Самойленко и других.

К тому же, проект обзавелся трейлером длиной чуть более минуты, в котором можно узнать несколько забавных фактов, например, о том, как Леон Кемстач попал в проект благодаря неожиданной видеозаписи.

Фильм будет доступен в онлайн-кинотеатрах START и Wink.