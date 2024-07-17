Премьера документального фильма о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоится 18 июля

У документального фильма о создании прошлогоднего сериального хита "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) объявлена точная дата премьеры — завтра, 18 июля.
В проекте примут участие множество интересных спикеров, включая режиссёра Жору Крыжовникова, сценариста Андрея Золотарева, продюсера Фёдора Бондарчука и актёров Ивана Янковского, Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Сергея Бурунова, Анну Пересильд, Славу Копейкина, Елизавету Базыкину, Льва Зулькарнаева, Анастасию Красовскую, Александра Самойленко и других.
К тому же, проект обзавелся трейлером длиной чуть более минуты, в котором можно узнать несколько забавных фактов, например, о том, как Леон Кемстач попал в проект благодаря неожиданной видеозаписи.
Фильм будет доступен в онлайн-кинотеатрах START и Wink.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.