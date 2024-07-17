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Премьера документального фильма о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоится 18 июля

Документальный фильм о сериале "Слово пацана" выйдет 18 июля

Кино

У документального фильма о создании прошлогоднего сериального хита "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) объявлена точная дата премьеры — завтра, 18 июля.

Документальный фильм о сериале "Слово пацана" выйдет 18 июля
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Wink, PDM

В проекте примут участие множество интересных спикеров, включая режиссёра Жору Крыжовникова, сценариста Андрея Золотарева, продюсера Фёдора Бондарчука и актёров Ивана Янковского, Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Сергея Бурунова, Анну Пересильд, Славу Копейкина, Елизавету Базыкину, Льва Зулькарнаева, Анастасию Красовскую, Александра Самойленко и других.

К тому же, проект обзавелся трейлером длиной чуть более минуты, в котором можно узнать несколько забавных фактов, например, о том, как Леон Кемстач попал в проект благодаря неожиданной видеозаписи.

Фильм будет доступен в онлайн-кинотеатрах START и Wink.

Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте | Трейлер (2024) Wink
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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