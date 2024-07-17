Arna Media анонсировала продолжение популярной комедии "Не одна дома" с Миланой Хаметовой

Комедия "Не одна дома" получит продолжение

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Президент компании Arna Media Надежда Мотина объявила, что комедия "Не одна дома" с Миланой Хаметовой получит продолжение. Об этом она сообщила в интервью "Бюллетеню кинопрокатчика", отметив, что полноценный анонс состоится в ближайшее время.

Фото: youtube.com by Киноафиша Трейлеры, PDM

Фильм "Не одна дома" повествует о пятикласснице Маше Каметовой, которая остаётся дома одна на несколько дней из-за срочной командировки родителей. За Машей должна присматривать няня, у которой есть злой умысел. Когда Маша понимает это, она решает с помощью современных гаджетов разоблачить преступницу.

Премьера фильма в России состоялась 11 июля, и он уже собрал более 60 млн рублей. В фильме сыграли блогер DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита и другие. Режиссёром выступил Василий Свиридов.