Мадонна начала дорабатывать сценарий байопика о самой себе

Певица Мадонна снова приступила к работе над биографическим фильмом о самой себе. Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на её социальные сети.
Сообщается, что сейчас поп-звезда начала дорабатывать сценарий к предстоящему байопику. Предположительно, картина получит название "Кто эта девчонка?". Оно отсылает к одноимённой песне и комедии 1987 года, в которой певица исполнила главную роль.
Напомним, что ранее биографический фильм о Мадонне разрабатывался на Universal Pictures. Однако проект закрыли в январе 2023 года.
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