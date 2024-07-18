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Мадонна начала дорабатывать сценарий байопика о самой себе

Мадонна снова стала работать над байопиком о самой себе

0:42
Кино

Певица Мадонна снова приступила к работе над биографическим фильмом о самой себе. Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на её социальные сети.

Мадонна снова стала работать над байопиком о самой себе
Фото: flickr.com by chrisweger, CC BY-SA 2.0

Сообщается, что сейчас поп-звезда начала дорабатывать сценарий к предстоящему байопику. Предположительно, картина получит название "Кто эта девчонка?". Оно отсылает к одноимённой песне и комедии 1987 года, в которой певица исполнила главную роль. 

Напомним, что ранее биографический фильм о Мадонне разрабатывался на Universal Pictures. Однако проект закрыли в январе 2023 года. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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