Мадонна начала дорабатывать сценарий байопика о самой себе

Мадонна снова стала работать над байопиком о самой себе

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Певица Мадонна снова приступила к работе над биографическим фильмом о самой себе. Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на её социальные сети.

Фото: flickr.com by chrisweger, CC BY-SA 2.0

Сообщается, что сейчас поп-звезда начала дорабатывать сценарий к предстоящему байопику. Предположительно, картина получит название "Кто эта девчонка?". Оно отсылает к одноимённой песне и комедии 1987 года, в которой певица исполнила главную роль.

Напомним, что ранее биографический фильм о Мадонне разрабатывался на Universal Pictures. Однако проект закрыли в январе 2023 года.