Стартовали съёмки 24-го сезона ленты "Тайны следствия" с Анной Ковальчук

В Санкт-Петербурге начались съёмки 24-го сезона "Тайн следствия"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Студия "Единственный дубль" начала работать над 24-м сезоном детектива "Тайны следствия". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

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В качестве режиссёра проекта выступает Максим Демченко. В картине принимают участие Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Сергей Юшкевич и другие актёры. Известно, что сейчас съёмки проходят в Санкт-Петербурге.

По сюжету предстоящего сезона в Следственном комитете Заневского района происходят большие перемены — Ковин уходит на пенсию. Его место занимает полковник Алексей Горчаков. При этом в личной жизни Марии Швецовой тоже происходят изменения. Васнецов предлагает ей выйти за него замуж.