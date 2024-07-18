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Стартовали съёмки 24-го сезона ленты "Тайны следствия" с Анной Ковальчук

В Санкт-Петербурге начались съёмки 24-го сезона "Тайн следствия"

0:49
Кино

Студия "Единственный дубль" начала работать над 24-м сезоном детектива "Тайны следствия". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика. 

В Санкт-Петербурге начались съёмки 24-го сезона "Тайн следствия"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В качестве режиссёра проекта выступает Максим Демченко. В картине принимают участие Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Сергей Юшкевич и другие актёры. Известно, что сейчас съёмки проходят в Санкт-Петербурге.

По сюжету предстоящего сезона в Следственном комитете Заневского района происходят большие перемены — Ковин уходит на пенсию. Его место занимает полковник Алексей Горчаков. При этом в личной жизни Марии Швецовой тоже происходят изменения. Васнецов предлагает ей выйти за него замуж. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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