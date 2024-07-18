Стартовали съёмки 24-го сезона ленты "Тайны следствия" с Анной Ковальчук

Студия "Единственный дубль" начала работать над 24-м сезоном детектива "Тайны следствия". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.
В качестве режиссёра проекта выступает Максим Демченко. В картине принимают участие Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Сергей Юшкевич и другие актёры. Известно, что сейчас съёмки проходят в Санкт-Петербурге.
По сюжету предстоящего сезона в Следственном комитете Заневского района происходят большие перемены — Ковин уходит на пенсию. Его место занимает полковник Алексей Горчаков. При этом в личной жизни Марии Швецовой тоже происходят изменения. Васнецов предлагает ей выйти за него замуж.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.