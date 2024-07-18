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Звезда "Властелина колец" рассказал, почему больше не снимается в крупных франшизах

Вигго Мортенсен не снимается в крупных франшизах из-за скучных сценариев

1:19
Кино

Звезда "Властелина колец" Вигго Мортенсен заявил, что больше не снимается в крупных франшизах из-за недостаточно хороших сценариев. Об этом пишет издание Vanity Fair.

Вигго Мортенсен не снимается в крупных франшизах из-за скучных сценариев
Фото: flickr.com by Josh Jensen, CC BY-SA 2.0

Актёр уточнил, что не пытается избегать каких-либо крупных голливудских франшиз. По словам Вигго Мортенсена, он бы принял участие в продолжении известной серии. Однако чаще всего ему не нравится история.

"На самом деле я не избегаю какого-либо жанра или высокобюджетных фильмов. Я просто ищу интересные истории. Для меня не имеет значения, какой у фильма жанр, какой бюджет или кто его делает. Я бы никогда не стал сниматься в фильме только потому, что его снимает такой-то и такой-то. Речь идёт об истории. Если бы кто-то пришёл ко мне с фильмом X, третьей или девятой частью, и я бы подумал, что это отличный персонаж, и захотел бы сыграть этого персонажа, я бы это сделал. Я не против. Но обычно они не так хороши. Для меня они обычно не так хорошо написаны. Они в некотором роде предсказуемы", — заявил звезда "Властелина колец".

Ранее Pravda.Ru писала об актёрах Голливуда, которые свободно владеют русским языком. Среди них есть Вигго Мортенсен.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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