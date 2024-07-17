Энтони Хопкинс объяснил, почему продолжает сниматься в кино в 86 лет

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Энтони Хопкинс заявил, что снимается в кино в 86 лет благодаря любви к жизни

0:54
Кино

Звезда фильма "Молчание ягнят" Энтони Хопкинс заявил, что снимается в кино в возрасте 86 лет благодаря любви к жизни. Об этом пишет портал Deadline.

Энтони Хопкинс заявил, что снимается в кино в 86 лет благодаря любви к жизни
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

По словам знаменитости, он благодарен за то, что ещё жив. Поэтому с радостью посвящает себя актёрской деятельности.

"Почему я ещё играю в кино? Потому что мне повезло, что я жив. Мне 86, и я просыпаюсь утром и думаю: "О, я всё ещё здесь". К сожалению, я буду оглядываться на своих современников, многие из них уже ушли — да благословит их Бог. Но нет, я просто очень рад быть здесь", — признался актёр.

Ранее кинокритики рассказали, в чём заключается главная особенность фильма "По Фрейду", в котором Энтони Хопкинс исполнил роль Зигмунда Фрейда.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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