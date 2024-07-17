Счета Павла Прилучного заблокировали в нескольких банках

ФНС заблокировала счета Павла Прилучного

0:38 Your browser does not support the audio element. Кино

Федеральная налоговая служба заблокировала счета актёра Павла Прилучного. Он не предоставил ведомству декларацию. Об этом пишет SHOT.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По данным Telegram-канала, Павел Прилучный не может пользоваться счетами в 3-х банках, которые привязаны к ИП актёра. Уточняется, что звезда фильма "На игре" должен был предоставить финансовую отчётность о своей творческой деятельности до 3 июля. Однако этого не произошло.

Тем не менее, Павел Прилучный рассказал Telegram-каналу, что счета заблокировали из-за ошибки налоговой. Его документы потеряли при переводе из московского отделения в региональное.

Ранее Pravda.Ru писала, что Павел Прилучный решил забрать сына и дочь у бывшей супруги Агаты Муцениеце.