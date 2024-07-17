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Счета Павла Прилучного заблокировали в нескольких банках

ФНС заблокировала счета Павла Прилучного

0:38
Кино

Федеральная налоговая служба заблокировала счета актёра Павла Прилучного. Он не предоставил ведомству декларацию. Об этом пишет SHOT.

ФНС заблокировала счета Павла Прилучного
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По данным Telegram-канала, Павел Прилучный не может пользоваться счетами в 3-х банках, которые привязаны к ИП актёра. Уточняется, что звезда фильма "На игре" должен был предоставить финансовую отчётность о своей творческой деятельности до 3 июля. Однако этого не произошло.

Тем не менее, Павел Прилучный рассказал Telegram-каналу, что счета заблокировали из-за ошибки налоговой. Его документы потеряли при переводе из московского отделения в региональное.

Ранее Pravda.Ru писала, что Павел Прилучный решил забрать сына и дочь у бывшей супруги Агаты Муцениеце.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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