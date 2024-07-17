Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Хасанова опровергла известные утверждения о вреде шоколада
Собаки с разноцветными глазами: объясняем, почему у них так бывает
Домохозяйки поделились рецептом грибного супа
Риски для двигателя при использования масла с неправильной вязкостью
ЕНJ: избыточный вес в 20 лет повышает риск сердечно-сосудистых недугов в 60
Карты "Мир" теперь принимаются в торговых центрах и ресторанах Мьянмы
Новые таможенные правила усложнят покупку зарубежных товаров онлайн в РФ
Как избавиться от змей на дачном участке: эффективные методы и профилактика
В Красноярске научились перерабатывать рыбные отходы в биоразлагаемый пластик
Кольцо Всевластия из трилогии "Властелин колец" погибло в пожаре в Рио-де-Жанейро

Бэтмобиль и диван из сериала "Друзья" стали жертвой пожара в Бразилии

1:42
Кино

Бразильские издания сообщают, что реквизит Кольца Всевластия из трилогии "Властелин колец" погиб в пожаре в Рио-де-Жанейро, где работала выставка Casa Warner, посвящённая истории студии Warner Bros. и её культовых проектов.

Бэтмобиль и диван из сериала "Друзья" стали жертвой пожара в Бразилии
Фото: flickr.com by Zanastardust, CC BY 2.0

12 июня в Рио-де-Жанейро открылась выставка "Casa Warner", посвящённая истории Warner Bros. На ней можно было увидеть множество экспонатов, связанных с культовыми фильмами студии.

Однако на месте выставки произошёл пожар, который уничтожил многие из этих экспонатов. Списки уничтоженных предметов различаются в зависимости от источника информации. Некоторые экспонаты, возможно, были заменены копиями, но среди оригинальных предметов, которые сгорели, были:

Бэтмобиль из сериала 1966 года с Адамом Уэстом (на выставке был отдельный стенд, посвящённый 85-летию Бэтмена);

плащ Кристофера Рива из фильма "Супермен" (1978);

диван из сериала "Друзья"; волшебные палочки из серии "Гарри Поттер";

рубиновые туфельки из фильма "Волшебник страны Оз" (1939);

кукла Аннабель из хоррор-сериалов "Заклятие" и "Проклятие Аннабель";

шлем Саурона и кольцо Всевластия из трилогии "Властелин колец".

Выставка должна была работать до 31 августа. Официально причина пожара пока не объявлена, но по предварительной версии подвела старая проводка.

Ранее Pravda.Ru писала, что коллеги завидовали способности Евгения Леонова заплакать по щелчку пальцев.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением

Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.

Правила июльской обрезки и подкормки роз для обильного цветения
Секреты июльского посева укроп
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень
Почему дизельные автомобили — это плохой выбор для России
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Профессии, связанные с публичностью, в наше время стали крайне опасными Анна Яковлева Российская армия теперь умеет уничтожать западные HIMARS на Украине Дмитрий Плотников Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность Сергей Лебедев
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас
Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас
Последние материалы
Бета-версия Call of Duty: Black Ops 6 выходит на всех платформах 6 сентября
Телеведущая Елена Летучая заявила, что смогла бы простить измену
Методы омоложения: что действительно работает
Эксперт перечислил преимущества бега
Психолог Бахтеева: сутки на даче сравнимы с психотерапией
Как мелкие нарушения могут привести к лишению водительских прав
Цены на золото опять бьют рекорды. И будут бить дальше
Эксперт рассказала, как получить компенсацию за ущерб от погодных катаклизмов
Бэтмобиль и диван из сериала "Друзья" стали жертвой пожара в Бразилии
Цены на нефть снижаются на фоне экономических данных из Китая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников