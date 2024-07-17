Кольцо Всевластия из трилогии "Властелин колец" погибло в пожаре в Рио-де-Жанейро

Бэтмобиль и диван из сериала "Друзья" стали жертвой пожара в Бразилии

1:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Бразильские издания сообщают, что реквизит Кольца Всевластия из трилогии "Властелин колец" погиб в пожаре в Рио-де-Жанейро, где работала выставка Casa Warner, посвящённая истории студии Warner Bros. и её культовых проектов.

Фото: flickr.com by Zanastardust, CC BY 2.0

12 июня в Рио-де-Жанейро открылась выставка "Casa Warner", посвящённая истории Warner Bros. На ней можно было увидеть множество экспонатов, связанных с культовыми фильмами студии.

Однако на месте выставки произошёл пожар, который уничтожил многие из этих экспонатов. Списки уничтоженных предметов различаются в зависимости от источника информации. Некоторые экспонаты, возможно, были заменены копиями, но среди оригинальных предметов, которые сгорели, были:

Бэтмобиль из сериала 1966 года с Адамом Уэстом (на выставке был отдельный стенд, посвящённый 85-летию Бэтмена);

плащ Кристофера Рива из фильма "Супермен" (1978);

диван из сериала "Друзья"; волшебные палочки из серии "Гарри Поттер";

рубиновые туфельки из фильма "Волшебник страны Оз" (1939);

кукла Аннабель из хоррор-сериалов "Заклятие" и "Проклятие Аннабель";

шлем Саурона и кольцо Всевластия из трилогии "Властелин колец".

Выставка должна была работать до 31 августа. Официально причина пожара пока не объявлена, но по предварительной версии подвела старая проводка.

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