Кольцо Всевластия из трилогии "Властелин колец" погибло в пожаре в Рио-де-Жанейро

Бразильские издания сообщают, что реквизит Кольца Всевластия из трилогии "Властелин колец" погиб в пожаре в Рио-де-Жанейро, где работала выставка Casa Warner, посвящённая истории студии Warner Bros. и её культовых проектов.
12 июня в Рио-де-Жанейро открылась выставка "Casa Warner", посвящённая истории Warner Bros. На ней можно было увидеть множество экспонатов, связанных с культовыми фильмами студии.
Однако на месте выставки произошёл пожар, который уничтожил многие из этих экспонатов. Списки уничтоженных предметов различаются в зависимости от источника информации. Некоторые экспонаты, возможно, были заменены копиями, но среди оригинальных предметов, которые сгорели, были:
Бэтмобиль из сериала 1966 года с Адамом Уэстом (на выставке был отдельный стенд, посвящённый 85-летию Бэтмена);
плащ Кристофера Рива из фильма "Супермен" (1978);
диван из сериала "Друзья"; волшебные палочки из серии "Гарри Поттер";
рубиновые туфельки из фильма "Волшебник страны Оз" (1939);
кукла Аннабель из хоррор-сериалов "Заклятие" и "Проклятие Аннабель";
шлем Саурона и кольцо Всевластия из трилогии "Властелин колец".
Выставка должна была работать до 31 августа. Официально причина пожара пока не объявлена, но по предварительной версии подвела старая проводка.
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