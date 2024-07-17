Хитрость, благодаря которой Леонов так искусно играл: Боярский разоблачил

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Коллеги завидовали способности Евгения Леонова заплакать по щелчку пальцев

1:21
Кино

Евгений Леонов был талантливым актёром, который мог одинаково хорошо воплощать на сцене как комедийных, так и драматических персонажей. Многие коллеги завидовали его способности быстро вживаться в образ, особенно умению пустить слезу в нужный момент.

Коллеги завидовали способности Евгения Леонова заплакать по щелчку пальцев
Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

Михаил Боярский был поражён тем, что Леонов мог заплакать буквально по щелчку пальцев, в то время как большинство актёров использовали сложные артистические приёмы.

Боярский, случайно узнал секрет Леонова, увидев у актёра в гримёрке ватку, пропитанную аммиаком. Взяв её в руки Михаил прослезился от запаха едкого вещества. Этот факт удивил актёра, который до этого считал, что гениальность Леонова заключается в природном даре.

Однако на деле этот случай показывает, что даже великие артисты могут использовать нестандартные приёмы для достижения желаемого эффекта. Впрочем, мастерство Евгения Леонова заключалось в глубоком понимании роли, создании правдоподобного образа и невероятной искренности игры. И применение полезных для перевоплощения приёмов нисколько не умаляет его талант.

Ранее Pravda.Ru писала,что представители звёзд "Зимородка" опровергли слухи об их свадьбе.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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