Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир отписались друг от друга в социальных сетях: как же третий сезон "Зимородка"?

Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу недавно с размахом отпраздновали завершение второго сезона "Зимородка". Ходили даже разговоры об их намечающейся свадьбе, а совместный отпуск в Испании только подогрел эти слухи.
И тут в соцсетях появились сообщения о том, что Афра и Мерт отписались друг от друга. Родители 26-летней Сарачоглу, которые во всём поддерживают дочь, последовали её примеру.
Фанаты подозревают, что это может быть частью рекламной кампании третьего сезона "Зимородка". Но светская журналистка Бирсен Алтунташ подтвердила эти новости.
"Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир расстались, они отписались друг от друга", — заявила она.
Ранее Pravda.Ru писала, что стало известно, сколько Аверин получил за съёмки в "Глухаре".
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.