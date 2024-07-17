Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир отписались друг от друга в социальных сетях: как же третий сезон "Зимородка"?

Представители звёзд "Зимородка" опровергли слухи об их свадьбе

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу недавно с размахом отпраздновали завершение второго сезона "Зимородка". Ходили даже разговоры об их намечающейся свадьбе, а совместный отпуск в Испании только подогрел эти слухи.

Фото: YouTube канал Посмотри Турецкую драму by Скриншот видео YouTube канала Посмотри Турецкую драму, PDM

И тут в соцсетях появились сообщения о том, что Афра и Мерт отписались друг от друга. Родители 26-летней Сарачоглу, которые во всём поддерживают дочь, последовали её примеру.

Фанаты подозревают, что это может быть частью рекламной кампании третьего сезона "Зимородка". Но светская журналистка Бирсен Алтунташ подтвердила эти новости.

"Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир расстались, они отписались друг от друга", — заявила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что стало известно, сколько Аверин получил за съёмки в "Глухаре".