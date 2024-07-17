Стало известно, сколько Аверин получил за съёмки в "Глухаре"

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Максим Аверин: "Столько ролей, а запомнюсь всем врачом и "Глухарём"

Кино

Максим Аверин — популярный российский актёр, который всегда берётся за сложные образы и ищет необычные повороты сюжета. Сейчас публика с интересом следит за его игрой в сериале "Склифосовский", а другие роли отошли на второй план.

Максим Аверин: "Столько ролей, а запомнюсь всем врачом и "Глухарём"
Фото: commons.wikimedia.org by Свклимкин, CC BY-SA 4.0

В недавнем разговоре с другом он пожаловался на тяжелую актёрскую судьбу, посетовав, что зритель часто ассоциирует артистов с каким-то одним сыгранным героем.

"Столько ролей сыграно, а запомнюсь всем врачом и "Глухарём"

По этому поводу вспоминается интервью продюсера Николая Картозия, где он рассказал, что в первом сезоне сериала "Глухарь" Аверин получал за съёмочный день по 200 долларов, что для молодого актёра было большими деньгами. Но когда проект "порвал" рейтинги, Максим мог требовать 20 тысяч долларов, и ему платили бы. Но Аверин не стал злоупотреблять своей славой.

Ранее Pravda. Ru писала, что Роман Курцын раскрыл, чего никогда не потерпит в отношении женщины.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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