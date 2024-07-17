Роман Курцын раскрыл, чего никогда не потерпит в отношении женщины

Звезда фильма "Тур с Иванушками" Роман Курцын уже более 20 лет счастлив в браке и является примерным семьянином. Когда журналистка в шутку заподозрила его в том, что он подкаблучник, актёр рассказал, что для него неприемлемо в общении со слабым полом.
"Может быть, это неплохо", — серьёзно отреагировал на это актер. "Все же крутится вокруг женщины. Мама меня учила, что нужно боготворить женщину, с которой живешь. И вот я женат уже больше двадцати лет", — с улыбкой заявил Роман.
Актёр не терпит хамства в адрес прекрасной половины человечества. Из-за этого у него нередко "возникают стычки и на работе, и в жизни". Роман говорит, что всегда готов вступиться за женщину, но сначала пытается словесно достучаться до обидчика.
Ранее Pravda.Ru писала, что Рианна помогла Натали Портман оправиться после развода с неверным мужем.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.