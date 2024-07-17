Натали Портман начала встречаться с мужчинами после того, как ей напомнили, что она "плохая девочка"

Рианна помогла Натали Портман оправиться после развода с неверным мужем

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

О разводе Натали Портман, которая прожила в браке с Бенжаменом Мильпье 11 лет, публика узнала из таблоидов. Спустя год актриса наконец смогла публично рассказать о своих переживаниях.

Фото: flickr.com by gdcgraphics, CC BY 3.0

Она призналась, что оправиться после измены мужа и развода ей помогла встреча с Рианной. Последняя назвала актрису "одной из самых горячих стерв Голливуда", и это стало для неё поворотным моментом.

"Ты плохая девочка", — сказала ей певица.

Это странно, но такая своеобразная поддержка подействовала на звезду "Чёрного лебедя". Через несколько месяцев после этого Портман стала периодически встречаться с мужчинами. С одним она просто дружит, а с другим, похоже, ходила на свидание. Таблоиды пишут, что Натали почувствовала готовность к новым отношениям.

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