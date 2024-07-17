Актёрам фильма "Джентльмены удачи" пришлось плавать в цистерне с луком и закваской

Актёры "Джентльменов удачи" плавали в цистерне с закваской и луком на съёмках фильма

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёрам фильма Александра Серого "Джентльмены удачи" пришлось плавать в цистерне с хлебной закваской и луковой эссенцией. Об этом пишет SevastopolMedia.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В картине была сцена с передвижением героев в цистерне цементовоза. Жидкий цемент создали на основе зелёной хлебной закваски и луковой эссенции. После съёмок актёрам, которые участвовали в сцене, пришлось несколько часов выводить липкую смесь с одежды и кожи.

По сюжету фильма "Джентльмены удачи" заведующий детским садом Трошкин очень похож на бандита по кличке "Доцент". Милиция внедряет героя в воровскую среду.