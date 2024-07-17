Актёрам фильма "Джентльмены удачи" пришлось плавать в цистерне с луком и закваской

Актёрам фильма Александра Серого "Джентльмены удачи" пришлось плавать в цистерне с хлебной закваской и луковой эссенцией. Об этом пишет SevastopolMedia.
В картине была сцена с передвижением героев в цистерне цементовоза. Жидкий цемент создали на основе зелёной хлебной закваски и луковой эссенции. После съёмок актёрам, которые участвовали в сцене, пришлось несколько часов выводить липкую смесь с одежды и кожи.
По сюжету фильма "Джентльмены удачи" заведующий детским садом Трошкин очень похож на бандита по кличке "Доцент". Милиция внедряет героя в воровскую среду.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.