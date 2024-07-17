Стал известен портрет зрителя фильма "Не одна дома" с Миланой Хаметовой

Исследование: комедию "Не одна дома" смотрят девушки от 12 до 17 лет

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания Wanta Group провела исследование аудитории семейной комедии "Не одна дома" с Миланой Хаметовой и Давидом Манукяном (Dava). Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay, PDM

Данные собраны за период с 11 по 14 июля и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и Wanta Group. Компания выяснила, что проект Василия Свиридова в основном смотрят женщины (81% от общего числа зрителей). При этом им от 12 до 17 лет (47%). Самое меньшее число зрителей наблюдается в категории от 25 до 34 лет (7%).

По сюжету фильма "Не одна дома" родители Маши Хаметовой уезжают в командировку. Девочка остаётся дома одна. Однако за ней присматривает няня-мошенница. Главной героине предстоит разоблачить её.