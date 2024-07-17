Стал известен портрет зрителя фильма "Не одна дома" с Миланой Хаметовой

Компания Wanta Group провела исследование аудитории семейной комедии "Не одна дома" с Миланой Хаметовой и Давидом Манукяном (Dava). Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.
Данные собраны за период с 11 по 14 июля и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и Wanta Group. Компания выяснила, что проект Василия Свиридова в основном смотрят женщины (81% от общего числа зрителей). При этом им от 12 до 17 лет (47%). Самое меньшее число зрителей наблюдается в категории от 25 до 34 лет (7%).
По сюжету фильма "Не одна дома" родители Маши Хаметовой уезжают в командировку. Девочка остаётся дома одна. Однако за ней присматривает няня-мошенница. Главной героине предстоит разоблачить её.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.