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Стал известен портрет зрителя фильма "Не одна дома" с Миланой Хаметовой

Исследование: комедию "Не одна дома" смотрят девушки от 12 до 17 лет

0:57
Кино

Компания Wanta Group провела исследование аудитории семейной комедии "Не одна дома" с Миланой Хаметовой и Давидом Манукяном (Dava). Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Исследование: комедию "Не одна дома" смотрят девушки от 12 до 17 лет
Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay, PDM

Данные собраны за период с 11 по 14 июля и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и Wanta Group. Компания выяснила, что проект Василия Свиридова в основном смотрят женщины (81% от общего числа зрителей). При этом им от 12 до 17 лет (47%). Самое меньшее число зрителей наблюдается в категории от 25 до 34 лет (7%).

По сюжету фильма "Не одна дома" родители Маши Хаметовой уезжают в командировку. Девочка остаётся дома одна. Однако за ней присматривает няня-мошенница. Главной героине предстоит разоблачить её.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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