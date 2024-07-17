Поклонники встретили Анджелину Джоли в экономклассе самолёта

Актриса Анджелина Джоли летела на премию "Тони" в Нью-Йорк экономклассом. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на очевидцев.
По их словам, знаменитость выглядела прекрасно и ни разу не откинула спинку кресла в полёте.
"У меня есть фотография Анджелины Джоли, сделанная во время моего полёта на самолёте Delta One из LAX в JFK 2 недели назад. Она была потрясающей, великолепной и ни разу не откинула спинку кресла за весь полёт. Правда, не удалось увидеть, что она смотрела", — сообщил очевидец.
Ранее Pravda.Ru писала, что окружение Анджелина Джоли обеспокоено состоянием здоровья звезды.
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