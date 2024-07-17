Поклонники встретили Анджелину Джоли в экономклассе самолёта

Анджелина Джоли отправилась в Нью-Йорк экономклассом

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Анджелина Джоли летела на премию "Тони" в Нью-Йорк экономклассом. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на очевидцев.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

По их словам, знаменитость выглядела прекрасно и ни разу не откинула спинку кресла в полёте.

"У меня есть фотография Анджелины Джоли, сделанная во время моего полёта на самолёте Delta One из LAX в JFK 2 недели назад. Она была потрясающей, великолепной и ни разу не откинула спинку кресла за весь полёт. Правда, не удалось увидеть, что она смотрела", — сообщил очевидец.

Ранее Pravda.Ru писала, что окружение Анджелина Джоли обеспокоено состоянием здоровья звезды.