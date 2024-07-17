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Мария Голубкина назвала имя своего биологического отца

Мария Голубкина подтвердила, что Андрей Миронов является её отцом

1:07
Кино

Мария Голубкина, дочь народных артистов РСФСР Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова, подтвердила, что актёр является её биологическим отцом. Об этом она заявила в интервью Елене Ханге.

Мария Голубкина подтвердила, что Андрей Миронов является её отцом
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, PDM

В ходе беседы ведущая назвала Андрея Миронова отчимом Марии Голубкиной. Собеседница ответила, что на самом деле он является её отцом.

"У меня нет отчима, это мой отец. В прямом, в биологическом смысле", — заявила актриса.

При этом Мария Голубкина рассказала историю, которая произошла с ней в детстве. Одна из поклонниц Андрея Миронова дежурила на лестничной клетке подъезда. Она сказала будущей известной актрисе, что Андрей Миронов не её биологический отец. Мария Голубкина сообщила о словах поклонницы ему. В результате Андрей Миронов вышел на лестничную клетку и спустил с лестницы девушку, которая посмела это заявить.

Ранее Pravda.Ru писала, почему Мария Голубкина развелась с Николаем Фоменко.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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