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Роль еврейки в фильме "Женщина в озере" заставила Натали Портман пересмотреть некоторые свои убеждения

Натали Портман задумалась о морали, сыграв еврейскую журналистку в новом фильме

1:22
Кино

Оскароносная актриса Натали Портман сделала неожиданное открытие, снявшись в роли еврейской журналистки в новой криминальной драме "Женщина в озере". По словам актрисы, впервые ставшей руководителем проекта на телевидении, эта роль заставила ее задуматься о притеснениях и о том, "что происходит, когда угнетенные начинают угнетать других".

Натали Портман задумалась о морали, сыграв еврейскую журналистку в новом фильме
Фото: youtube.com by Kinoman, PDM

"Можно одновременно быть и угнетенным, и угнетателем", — заявила Натали Портман в интервью, рассказывая о своей роли журналистки Мэдди Шварц, ведущей расследование. "Иногда, защищая свою свободу, мы не задумываемся о том, что нарушаем свободу другого".

В фильме героиня Портман, домохозяйка из Балтимора по имени Мэдди, которая становится журналисткой и расследует убийства еврейской девочки и чернокожей активистки Клео (Моусес Ингрэм) в 1960-х годах, стремится к независимости и праву выбора. Однако, пытаясь построить карьеру, Мэдди использует смерть Клео в своих интересах, поступая аморально. Рассуждая о поведении своей героини, Натали Портман признает, что для нее "жизни других людей — это материал", и если вы журналист, "вы рассказываете историю, не задумываясь о том, как она может повлиять на жизнь этого человека".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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