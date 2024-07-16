Тимоти Шаламе сыграет главную роль в новой картине студии A24, посвящённой легендарному игроку в пинг-понг.

Тимоти Шаламе сыграет главную роль в картине о легендарном игроке в пинг-понг

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Американский актёр Тимоти Шаламе, известный по ролям в фильмах "Дюна" и "Вонка", сыграет главную роль в новой картине под названием "Marty Supreme". Режиссёром фильма станет Джош Сэфди, создатель триллера "Неогранённые алмазы" с Адамом Сэндлером, выпущенного на платформе Netflix, сообщает Variety.

Фото: commons.wikimedia.org by Carllyttus, CC BY-SA 4.0

Хотя подробности сюжета держатся в секрете, известно, что фильм расскажет о крайне успешном игроке в пинг-понг, который завоевал множество трофеев. История будет основана на жизни Марти Рейсмана, обладателя более 20 значимых наград в этом виде спорта.

Тимоти Шаламе не только исполнит главную роль, но и займётся продюсированием фильма. Дистрибьютором выступит компания A24, известная по таким картинам, как "Всё везде и сразу" и "Падение империи".