Тимоти Шаламе сыграет главную роль в новой картине студии A24, посвящённой легендарному игроку в пинг-понг.

Американский актёр Тимоти Шаламе, известный по ролям в фильмах "Дюна" и "Вонка", сыграет главную роль в новой картине под названием "Marty Supreme". Режиссёром фильма станет Джош Сэфди, создатель триллера "Неогранённые алмазы" с Адамом Сэндлером, выпущенного на платформе Netflix, сообщает Variety.
Хотя подробности сюжета держатся в секрете, известно, что фильм расскажет о крайне успешном игроке в пинг-понг, который завоевал множество трофеев. История будет основана на жизни Марти Рейсмана, обладателя более 20 значимых наград в этом виде спорта.
Тимоти Шаламе не только исполнит главную роль, но и займётся продюсированием фильма. Дистрибьютором выступит компания A24, известная по таким картинам, как "Всё везде и сразу" и "Падение империи".
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