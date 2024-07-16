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Гендиректор "Марс Медиа" Юлия Иванова анонсировала полнометражный фильм по сказке "Аленький цветочек"

В России началась работа над адаптацией сказки "Аленький цветочек"

0:39
Кино

Генеральный директор компании "Марс Медиа" Юлия Иванова официально объявила о начале работы над новым полнометражным фильмом-сказкой под названием "Аленький цветочек". Об этом она сообщила на фестивале "Горький fest".

В России началась работа над адаптацией сказки "Аленький цветочек"
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, CC0

Как отметила Иванова, сценарий к фильму напишет Дана Жанэ, а режиссёром и креативным продюсером станет Юлия Трофимова. Пока что информация о том, кто войдёт в актёрский состав новой сказки, не разглашается,

Начало съёмок запланировано на 2026 год, но точная дата премьеры "Аленького цветочка" пока остаётся неизвестной

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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