Гендиректор "Марс Медиа" Юлия Иванова анонсировала полнометражный фильм по сказке "Аленький цветочек"

Генеральный директор компании "Марс Медиа" Юлия Иванова официально объявила о начале работы над новым полнометражным фильмом-сказкой под названием "Аленький цветочек". Об этом она сообщила на фестивале "Горький fest".
Как отметила Иванова, сценарий к фильму напишет Дана Жанэ, а режиссёром и креативным продюсером станет Юлия Трофимова. Пока что информация о том, кто войдёт в актёрский состав новой сказки, не разглашается,
Начало съёмок запланировано на 2026 год, но точная дата премьеры "Аленького цветочка" пока остаётся неизвестной
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.