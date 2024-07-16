Николас Кейдж вдохновлялся случаем из детства для роли в фильме "Собиратель душ"

Николас Кейдж вдохновлялся образом матери для участия в фильме "Собиратель душ"

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Актёр Николас Кейдж признался, что образ матери вдохновил его для роли серийного убийцы в фильме ужасов "Собиратель душ". Об этом он рассказал изданию Entertainment Weekly.

Фото: flickr.com by nicolas genin, CC BY-SA 2.0

По словам Николаса Кейджа, в детстве он увидел свою мать, лицо которой было намазано кольдкремом. Это очень напугало его.

"Моя мама намазалась кольдкремом. Мне было 2 года, и я открыл дверь ванной, чтобы посмотреть, что она делает. Без всякой причины она очень быстро повернула лицо и уставилась на меня. Белизна кольдкрема по-настоящему напугала меня", — рассказал актёр.

По сюжету фильма "Собиратель душ" агент Ли Харкер пытается поймать серийного убийцу. Однако чем ближе герой подбирается к разгадке личности преступника, тем лучше понимает, что между ними есть некая связь. Картина выйдет в кинотеатрах России 25 июля.