Николас Кейдж вдохновлялся случаем из детства для роли в фильме "Собиратель душ"

Актёр Николас Кейдж признался, что образ матери вдохновил его для роли серийного убийцы в фильме ужасов "Собиратель душ". Об этом он рассказал изданию Entertainment Weekly.
По словам Николаса Кейджа, в детстве он увидел свою мать, лицо которой было намазано кольдкремом. Это очень напугало его.
"Моя мама намазалась кольдкремом. Мне было 2 года, и я открыл дверь ванной, чтобы посмотреть, что она делает. Без всякой причины она очень быстро повернула лицо и уставилась на меня. Белизна кольдкрема по-настоящему напугала меня", — рассказал актёр.
По сюжету фильма "Собиратель душ" агент Ли Харкер пытается поймать серийного убийцу. Однако чем ближе герой подбирается к разгадке личности преступника, тем лучше понимает, что между ними есть некая связь. Картина выйдет в кинотеатрах России 25 июля.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.