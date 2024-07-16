Комедия "Не одна дома" с Миланой Хаметовой получит продолжение

Президент компании Arna Media Надежда Мотина рассказала изданию Бюллетень кинопрокатчика о будущем фильма "Не одна дома".
Она заявила, что семейная комедия Василия Свиридова получит продолжение. При этом Надежда Мотина уточнила, что полноценный анонс будет уже скоро.
По сюжету фильма "Не одна дома" родители Маши Хаметовой уезжают в командировку. Девочка остаётся дома одна. Однако за ней присматривает няня-мошенница. Главной героине предстоит разоблачить её. В первой части картины приняли участие Милана Хаметова, Давид Манукян (Dava), Равшана Куркова и другие актёры. Ранее проект возглавил кинопрокат в России и странах СНГ за выходные.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.