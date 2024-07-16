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Комедия "Не одна дома" с Миланой Хаметовой получит продолжение

Фильм "Не одна дома" получит сиквел

0:49
Кино

Президент компании Arna Media Надежда Мотина рассказала изданию Бюллетень кинопрокатчика о будущем фильма "Не одна дома".

Фильм "Не одна дома" получит сиквел
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она заявила, что семейная комедия Василия Свиридова получит продолжение. При этом Надежда Мотина уточнила, что полноценный анонс будет уже скоро.

По сюжету фильма "Не одна дома" родители Маши Хаметовой уезжают в командировку. Девочка остаётся дома одна. Однако за ней присматривает няня-мошенница. Главной героине предстоит разоблачить её. В первой части картины приняли участие Милана Хаметова, Давид Манукян (Dava), Равшана Куркова и другие актёры. Ранее проект возглавил кинопрокат в России и странах СНГ за выходные.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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