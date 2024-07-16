Глава Marvel Studios Кевин Файги объяснил, почему супергеройские фильмы Marvel не считаются отдельным жанром

В недавнем интервью для Deadline глава Marvel Studios Кевин Файги высказался о супергеройских фильмах. По его мнению, такие фильмы не являются отдельным жанром.
Файги отметил, что Marvel снимает разнообразные фильмы, главная цель которых — развлекать и увлекать зрителей.
"Я никогда не был большим сторонником того, что супергеройские фильмы сами по себе выносят в отдельный жанр. Мы снимаем разные типы фильмов. Мы создаём увлекательные, развлекательные ленты, которые нужно смотреть в кинотеатре и которые стоят того, чтобы люди сели в свои машины и отправились в путешествие," — сказал Файги.
Он подчеркнул, что Marvel Studios всегда стремилась развлекать своих фанатов и дарить им яркие эмоции. Кинокомпания намерена продолжать эту традицию и в будущем.
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