Глава Marvel Studios Кевин Файги объяснил, почему супергеройские фильмы Marvel не считаются отдельным жанром

Marvel Studios: супергеройское кино — это развлечение, а не жанр

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В недавнем интервью для Deadline глава Marvel Studios Кевин Файги высказался о супергеройских фильмах. По его мнению, такие фильмы не являются отдельным жанром.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Файги отметил, что Marvel снимает разнообразные фильмы, главная цель которых — развлекать и увлекать зрителей.

"Я никогда не был большим сторонником того, что супергеройские фильмы сами по себе выносят в отдельный жанр. Мы снимаем разные типы фильмов. Мы создаём увлекательные, развлекательные ленты, которые нужно смотреть в кинотеатре и которые стоят того, чтобы люди сели в свои машины и отправились в путешествие," — сказал Файги.

Он подчеркнул, что Marvel Studios всегда стремилась развлекать своих фанатов и дарить им яркие эмоции. Кинокомпания намерена продолжать эту традицию и в будущем.