Александр Головин рассказал, как относится к постельным сценам со своей женой

Александр Головин хочет совместных детей от своей жены актрисы

В прошлом году актёр Александр Головин женился на коллеге по цеху Александре Поповой и в недавнем интервью рассказал о семейной жизни.

Фото: YouTube канал by Скриншот видео YouTube канала КИНОТАМБУР, PDM

35-летний Головин поведал, что они с Александрой познакомились на работе и уже пять лет вместе. Актёр с теплотой отзывается о своей любимой, с которой хочет завести совместных детей, поскольку у него уже есть дочь Оливия от предыдущих отношений. Головина устраивает, что его жена тоже актриса.

"Плюс в том, что ты всегда можешь поделиться и тебя поймут", — говорит актёр…

Правда, есть один профессиональный нюанс, который расстраивает его. Он ревнует съёмкам любовных сцен я отношусь ревностно.

"Кроме шуток. Супруга об этом знает, и сама старается избирательно подходить к проектам, не соглашается на проходные сериалы с обнаженными сценами. Что же касается поцелуев с партнерами, это все-таки наша работа, к подобным вещам мы оба подходим с пониманием", — сказал артист.

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