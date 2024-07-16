Александр Головин рассказал, как относится к постельным сценам со своей женой

В прошлом году актёр Александр Головин женился на коллеге по цеху Александре Поповой и в недавнем интервью рассказал о семейной жизни.
35-летний Головин поведал, что они с Александрой познакомились на работе и уже пять лет вместе. Актёр с теплотой отзывается о своей любимой, с которой хочет завести совместных детей, поскольку у него уже есть дочь Оливия от предыдущих отношений. Головина устраивает, что его жена тоже актриса.
"Плюс в том, что ты всегда можешь поделиться и тебя поймут", — говорит актёр…
Правда, есть один профессиональный нюанс, который расстраивает его. Он ревнует съёмкам любовных сцен я отношусь ревностно.
"Кроме шуток. Супруга об этом знает, и сама старается избирательно подходить к проектам, не соглашается на проходные сериалы с обнаженными сценами. Что же касается поцелуев с партнерами, это все-таки наша работа, к подобным вещам мы оба подходим с пониманием", — сказал артист.
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