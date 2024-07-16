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Анна Хилькевич обидела старшую дочь откровением, которое разозлило подписчиков

Анна Хилькевич тает от идеальной младшей дочери

1:59
Кино

Звезда "Универа" Анна Хилькевич на позднем сроке беременности, без пяти минут многодетная мама, активно публикует контент с дочерьми от Артура Мартиросяна — 8-летней Арианной и 5-летней Анной-Марией, показывая семейную идиллию.

Анна Хилькевич тает от идеальной младшей дочери
Фото: t.me/khilkevich_life_chat/ is licensed under public domain

Но в одном из своих последних постов актриса неожиданно расколола армию своих подписчиков на два лагеря и, возможно, заложила мину замедленного действия в будущие отношения с собственными детьми.

"Не хочу сказать, что у меня есть ребенок, которого я люблю больше, — сразу обозначила Хилькевич в своем телеграм-канале. — Но почему-то к Машеньке у меня особые чувства, я прям таю, когда нахожусь рядом с ней. Она явно умеет управлять мной, может она милашка, поэтому у меня так".

Актриса предположила, что, хотя сейчас Мария кажется идеальной дочкой, в подростковом возрасте всё может измениться.

Читатели личного блога Хилькевич разошлись во мнениях. Одни говорят, что понимают актрису, другие не могут поверить в то, что она написала.

"Надеюсь, Арианна это не прочитает", — высказалась одна из читательниц.

Другая рассказала, что росла старшей в семье и однажды услышав подобные слова от мамы испытала обиду и боль. Подписчица посоветовала удалить этот пост ради Арианны, потому что те, кто взрослеет раньше положенного из-за младших братьев и сестёр, не могут быть таким же лёгким и беззаботным, как они.

"А хочешь ли ты, чтобы в будущем у вас была дочь, которая действительно вас ненавидит…? Дети как пеленгаторы, они все чувствуют", — пожалуй самый радикальный отзыв из всех.

Впрочем, некоторые комментарии исчезли, хотя понятно, что подобное признание вызовет неоднозначную реакцию.

Ранее Pravda.Ru писала, что стали известны новые шокирующие факты о русской девушке Джонни Деппа.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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