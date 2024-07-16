Стали известны новые шокирующие факты о русской девушке Джонни Деппа

Джонни Депп закрутил роман с уралочкой Юлией Власовой

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Спутницу Джонни Деппа зовут Юлия Власова, ей 28 лет. Родилась она в Екатеринбурге, в седьмом классе переехала в город Полевской в Свердловской области и училась в местной школе.

Фото: YouTube канал ПОТОК AI by Скриншот видео YouTube канала ПОТОК AI, PDM

Высшее образование девушка получила в Чехии и там же открыла собственный салон красоты, а сейчас работает моделью и танцовщицей, летает частными самолётами.

Эффектную блондинку уже замечали в компании Джонни Деппа на концерте Джеффа Бека в Праге в 2022 году, а затем в лондонском вертолётном порту, где 61-летний актёр не сводил влюблённых глаз с молодой спутницы.

Похоже, фанаты зря переживали, что актёр уйдет в себя после скандального развода с голливудской актрисой. Ведь его видели с Юлией ещё во время бракоразводного процесса. Рядом с улыбчивой уверенной в себе девушкой с Урала Джонни выглядит вполне счастливым.

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