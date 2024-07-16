Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж

Самая красивая внучка Никиты Михалкова вышла замуж

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Дочь Артёма и Дарьи Михалковых ведёт непубличный образ жизни. Однако недавно она поделилась с немногочисленными подписчиками снимками со своей свадьбы.

Фото: YouTube канал by Скриншот видео YouTube канала, PDM

У режиссёра Никиты Михалкова одиннадцать внуков и внучек, но, пожалуй, больше всего внимания привлекает его внучка от сына Артёма — Наташа. С ранних лет она была настоящей красавицей, похожей на свою бабушку — известную модель. Поэтому все были уверены, что ей прямая дорожка на подиум или в кино. Однако Наташа не захотела публичности и держится в стороне от светской жизни.

Недавно 21-летняя внучка Михалкова вышла замуж, но имя и личность её избранника пока держатся в тайне. Фотографии с самого торжества Михалкова не опубликовала, показав только себя в свадебном платье и несколько трогательных кадров с дедушкой Никитой и отцом Артёмом. Кто ещё был в числе приглашённых, девушка не сообщила.

Ранее Pravda.Ru писала, что поклонников ужаснули новые снимки Энистон и Уизерспун: не умеют стареть достойно.