Поклонников ужаснули новые снимки Энистон и Уизерспун: не умеют стареть достойно

Снимки Дженнифер Энистон с "макияжем от Adobe" разочаровали поклонников

В США обсуждают совместный снимок Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, на котором их лица выглядят слишком неестественно. Поклонники призывают звезд стареть достойно и стать примером для своей аудитории.

Фото: Good Morning America is licensed under public domain

Стоит отметить, что Дженнифер Энистон постоянно поддерживает себя в форме — она занимается в тренажерном зале и дома, уделяет особое внимание уходу за лицом и волосами, знает все о ЗОЖ и ПП-питании. Фото голливудской звезды всегда собирают массу комплиментов.

Но возраст берёт своё, и новые снимки Дженнифер Энистон с Риз Уизерспун разочаровали её поклонников. Актрисы опубликовали снимок, анонсировав съемки третьего сезона сериала "Утреннее шоу".

"Да начнутся игры 4-го сезона, мы идем!" — написала Дженнифер под фото.

На фото они предстали в джинсах и облегающих белых майках с табличками со своими именами. Их лица обработали с помощью фильтров, чтобы сгладить кожу и скрыть мимические морщины и возрастные изменения.

Подписчики не оценили старания звезд, недоумевая, почему "голливудские актрисы не могут быть лучшим примером для молодых девушек и показывать им, что можно стареть грациозно и красиво". Поклонники назвали старания звёзд "макияжем от Adobe". Многие сожалеют, что "женщины в Голливуде не стареют достойно".

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