Екатерина Волкова рассказала, почему отказалась от выпивки

Звезда "Скорой помощи" российская актриса Екатерина Волкова в одном из интервью рассказала, почему отказалась от алкоголя.
По словам артистки, с возрастом ей стало сложнее восстанавливаться после вечеринок, на которых она употребляла спиртные напитки. Она отметила, что алкоголь мешает ей сохранять красоту.
"Мне стало страшно за свое здоровье. На всякий случай решила отказаться от алкоголя. Я же сама содержу свою большую семью", — поделилась знаменитость.
Волкова также рассказала, что сократила количество кофе, которое она пила на голодный желудок во время завтрака, и отказалась от этого напитка во второй половине дня.
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