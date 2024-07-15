Екатерина Волкова рассказала, почему отказалась от выпивки

Екатерина Волкова рассказала, что отказалась от алкоголя ради семьи

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Звезда "Скорой помощи" российская актриса Екатерина Волкова в одном из интервью рассказала, почему отказалась от алкоголя.

Фото: YouTube канал Эдуард Лимонов by Скриншот видео YouTube канала Эдуард Лимонов, PDM

По словам артистки, с возрастом ей стало сложнее восстанавливаться после вечеринок, на которых она употребляла спиртные напитки. Она отметила, что алкоголь мешает ей сохранять красоту.

"Мне стало страшно за свое здоровье. На всякий случай решила отказаться от алкоголя. Я же сама содержу свою большую семью", — поделилась знаменитость.

Волкова также рассказала, что сократила количество кофе, которое она пила на голодный желудок во время завтрака, и отказалась от этого напитка во второй половине дня.

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