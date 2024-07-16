Режиссёр Сарик Андреасян снимет фильм "Сказка о царе Салтане" по известному произведению Александра Пушкина. Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.
Картина будет создаваться в 3 этапа. Сейчас на Байкале строят декорации, чтобы снять сцены с бочкой. Также работа над проектом пройдёт на озере Севан и Каспийском море. При этом стоимость костюмов для фильма составит около 150 миллионов рублей.
"Сказка о царе Салтане" выйдет на большие экраны 19 февраля 2026 года. Продюсеры рассчитывают, что производственный бюджет фильма будет составлять 700 миллионов рублей.
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