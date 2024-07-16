Сарик Андреасян снимет фильм "Сказка о царе Салтане"

На Байкале создают декорации для съёмок фильма "Сказка о царе Салтане"

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Сарик Андреасян снимет фильм "Сказка о царе Салтане" по известному произведению Александра Пушкина. Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, CC BY-SA 3.0

Картина будет создаваться в 3 этапа. Сейчас на Байкале строят декорации, чтобы снять сцены с бочкой. Также работа над проектом пройдёт на озере Севан и Каспийском море. При этом стоимость костюмов для фильма составит около 150 миллионов рублей.

"Сказка о царе Салтане" выйдет на большие экраны 19 февраля 2026 года. Продюсеры рассчитывают, что производственный бюджет фильма будет составлять 700 миллионов рублей.