Фильм "Покажи мне Луну" заработал только 19 миллионов долларов

Фильм "Покажи мне Луну" показал провальный старт

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По результатам первых выходных кассовые сборы романтической комедии "Покажи мне Луну" составили 19 миллионов долларов в мировом прокате. Об этом пишет портал Чемпионат со ссылкой на сайт Box Office Mojo.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Бюджет картины со Скарлетт Йоханссон оценивается в 100 миллионов долларов. Таким образом, старт показов фильма "Покажи мне Луну" оказался провальным для Columbia Pictures. Портал отметил, что в ближайшее время проект вряд ли сможет заработать даже 50 миллионов долларов.

Действие фильма "Покажи мне Луну" происходит в 60-е годы прошлого века. Келли Джонс привлекают для работы над имиджем исторической миссии США по первому полёту человека на Луну.