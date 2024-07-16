Ошибки и недочёты в "Титанике": зрители нашли новые киноляпы в легендарном фильме 1997 года

Зрители обнаружили новые киноляпы в фильме "Титаник" 1997 года

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Несмотря на то, что режиссёр Джеймс Кэмерон славится своим перфекционизмом как в жизни, так и на съёмочной площадке, при создании фильма всё же были допущены некоторые ошибки.

Фото: youtube.com by Paramount Pictures, PDM

Предполагается, что появление неточностей в финальной версии киноленты может быть связано с жёсткими сроками сдачи фильма, установленными продюсерами студии 20th Century Fox Film Corporation, сообщает РБК Life.

Портрет

Первый киноляп, на который обратили внимание зрители, касается изображения обнажённой девушки, найденного исследователями среди обломков "Титаника" на дне океана. Проблема в том, что оно не совпадает с тем портретом, который Джек писал с натуры.

Кулон

Во время первого ужина на лайнере Роза сидит за столом рядом со своим женихом и матерью. Она одета в платье, украшенное бисером, а на шее у неё виднеется ожерелье. Однако в следующей сцене, когда она бежит по палубе, решив спрыгнуть с корабля, украшение на шее исчезает.

Макет лайнера

Когда жених Розы Каледон Хокли выходит из машины, видна ещё одна ошибка создателей фильма. Через окно автомобиля можно заметить строительные леса, представляющие собой недостроенный макет лайнера, использованный для съёмок.

Топор

В коридоре лайнера Роза замечает топор за стеклом и понимает, что он может понадобиться ей, чтобы освободить Джека. Она разбивает стекло, и на следующем кадре видно, что остался только один осколок. Однако затем, когда девушка берёт топор, осколки защитного стекла снова появляются на месте.

Подтяжки

Когда Роза приходит спасти Джека, прикованного к трубе наручниками телохранителем Каледона Хокли, Джек, как и в предыдущих сценах, одет в белую свободную рубашку и брюки с подтяжками. Он просит Розу сначала ударить топором по шкафу, чтобы затем разбить наручники. Однако, когда героиня снова поворачивается к Джеку, подтяжки исчезают с его спины.