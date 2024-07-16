Звезда "Слова пацана" исполнит одну из главных ролей в фэнтези "Руслан и Людмила"

Компания "Марс Медиа" в Telegram-канале объявила имена исполнителей главных ролей в фэнтези "Руслан и Людмила". Ими станут Рузиль Минекаев ("Слово пацана. Кровь на асфальте") и Алёна Долголенко ("Пророк. История Александра Пушкина").
В качестве режиссёра выступит Егор Чичканов ("И снова здравствуйте"). Съёмки проекта начнутся весной 2025 года, а премьера состоится в 2027 году. Точная дата выхода станет известна позднее.
По сюжету предстоящей картины Людмила и Руслан влюбляются друг в друга. Однако отец девушки против их союза. К тому же героиню похищает колдун Черномор. Теперь Руслану и 3-м витязям-соперникам предстоит освободить красавицу Людмилу.
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