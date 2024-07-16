"Чуть до драки не дошло": между Ириной Горбачёвой и Дмитрием Дюжевым произошёл конфликт

Ирина Горбачёва поссорилась с Дмитрием Дюжевым на съёмках "Бременских музыкантов"

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Чики" Ирина Горбачёва рассказала, что на съёмках фильма "Бременские музыканты" у неё произошёл конфликт с Дмитрием Дюжевым. Об этом она сообщила на "Шоу Воли".

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 4.0

Актриса заявила, что из-за разногласий у неё с коллегой "чуть до драки не дошло". Однако, по словам Ирины Горбачёвой, они смогли разрешить конфликт.

"Конфликт был, и мы его классно разрешили, как взрослые люди", — призналась звезда "Чик".

Напомним, что фильм "Бременские музыканты" вышел в кинотеатрах России в 2023 году. Ирина Горбачёва появилась в нём в образе Кошки, а Дмитрий Дюжев исполнил роль Осла.