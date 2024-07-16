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Гоша Куценко поделился опытом работы над российско-китайским фильмом "Красный шёлк"

Актёр Гоша Куценко рассказал о работе над фильмом "Красный шёлк"

1:05
Кино

Актёр Гоша Куценко, во время творческой встречи с жителями Иркутска, поделился опытом работы над фильмом "Красный шёлк", где он исполнил главную роль.

Актёр Гоша Куценко рассказал о работе над фильмом "Красный шёлк"
Фото: youtube.com by Ютуб-канал топКино, PDM

"Это совместная российско-китайская картина, наверное, первая такого уровня. Эта картина — путешествие на транссибирском экспрессе. У нас по сюжету поезд проезжает мимо Иркутска, и мы даже отсняли сцену на перроне "Иркутск", ну, под Питером, правда. У нас в этой сцене была перестрелка", — рассказал актёр.

Действие фильма происходит в 1927 году и повествует о бывшем секретном агенте, застрявшем в Китае после падения Российской империи. Его единственный шанс вернуться домой — сопровождать китайских курьеров, перевозящих секретные документы из Китая в Москву.

В фильме снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская и другие. Режиссёром картины стал Андрей Волгин.

Премьера фильма назначена на 20 февраля 2025 года.

Красный шелк — Трейлер (2024)
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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