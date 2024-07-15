Сиквел "Битлджуса" выйдет на Венецианском кинофестивале с продолжительностью в 104 минуты

В социальной сети X (бывший Twitter) появилась информация о продолжительности мистической комедии "Битлджус Битлджус". Продолжение культового фильма Тима Бёртона предположительно будет длиться 104 минуты.
Ранее стало известно, что фильм откроет 81-й Венецианский кинофестиваль, а его показ состоится 28 августа. Тим Бёртон снова займёт режиссёрское кресло.
Сюжет второго "Битлджуса" расскажет о Лидии Дитц (в исполнении Вайноны Райдер) и её дочери Астрид (Дженна Ортега). Героини случайно открывают портал в потусторонний мир и вызывают коварного духа Битлджуса (Майкл Китон).
В продолжении также снимались Уиллем Дефо, Моника Беллуччи, Джастин Теру и Кэтрин О'Хара. Над сценарием работали авторы сериала "Уэнсдэй". Зарубежный прокат "Битлджуса Битлджуса" начнётся 4 сентября.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.