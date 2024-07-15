Мультфильм Хаяо Миядзаки "Мой сосед Тоторо" начнут снова показывать в России с 29 августа

Мультфильм "Мой сосед Тоторо" вернётся в кинотеатры России 29 августа

Компания Russian World Vision объявила дату выхода мультфильма "Мой сосед Тоторо" Хаяо Миядзаки. Этот культовый фильм студии Ghibli вновь появится на экранах российских кинотеатров 29 августа.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал RWV Films, PDM

По сюжету, сёстры Сацуки и Мэй переезжают вместе с отцом в сельский дом. Однажды они обнаруживают, что их соседями являются лесные духи — хранители леса, возглавляемые добрым и могущественным Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях. История вдохновлена личными воспоминаниями Миядзаки о детстве, проведённом в деревне среди природы.

В прошлом году Russian World Vision получила права на показ "золотой коллекции" мультфильмов Ghibli. В этот список из 22 картин вошли такие произведения, как "Унесённые призраками", "Небесный замок Лапута", "Ходячий замок", "Ведьмина служба доставки", "Принцесса Мононоке", "Навсикая из долины ветров" и другие.