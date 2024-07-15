Глава АВК Воронков предложил принять закон о платном показе иностранного контента для кинотеатров

Глава АВК Воронков: с кинотеатров нужно брать плату за показ иностранных фильмов

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков предложил принять в России закон, согласно которому кинотеатры будут обязаны платить за показ иностранных фильмов. Об этом он заявил Национальной службе новостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Алексей Воронков уточнил, что в нашей стране уже есть все предпосылки для принятия соответствующего закона.

"Нам надо принять закон, как в Белоруссии. Когда там поняли, что на российском контенте они выживают только зимой, а на иностранном — летом, то еще 1,5 года назад издали закон, который обязывает кинотеатры выплачивать определённые суммы за показ иностранного контента. У нас все предпосылки к данному закону уже есть. У нас уже отработана система по оплате правообладателям из недружественных стран. Осталось сделать небольшой шажок. Тогда всё опять у нас пойдёт здорово. Не будет вот этих историй с предсеансовым обслуживанием", — заявил председатель АВК.

Ранее Pravda.Ru писала, что Алексей Воронков объяснил низкие кассовые сборы фильма "Майор Гром: Игра".