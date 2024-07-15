Перед смертью Шеннен Доэрти попросила похоронить её вместе с прахом своей собаки

Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти хотела быть похороненной с собакой

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Покойная звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти желала, чтобы её похоронили рядом с её псом. Актриса сама составила детальные инструкции незадолго до своей смерти.

Фото: flickr.com by Kristin Dos Santos, CC BY-SA 2.0

"Я хочу, чтобы мои останки смешали с прахом моей собаки и частично с прахом моего отца. Я не хочу, чтобы меня хоронили или кремировали", — сказала она, добавив, что её близкие должны "распределить её прах разумным образом".

Доэрти также выразила интерес к идее использования своих останков для выращивания дерева.

Актриса подчёркивала, что не хотела бы видеть на своих похоронах много людей.

"Я не хочу, чтобы они там были, потому что их причины могут быть не самыми искренними. Например, я им действительно не нравлюсь, и у них есть свои причины, хорошие для них, но я им не настолько нравлюсь", — говорила она в своём подкасте, сообщает портал "People".

В 2015 году у Шеннен диагностировали рак груди. Врачи некоторое время успешно боролись с болезнью, но затем она вернулась и распространилась на другие органы.