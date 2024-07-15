Ролан Быков умолял не давать ему роль горбатого карлика в "Место встречи изменить нельзя": Побойся бога!

Роль Ручечника в фильме "Место встречи изменить нельзя" мог сыграть Ролан Быков

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

В фильме "Место встречи изменить нельзя" роль Ручечника исполнил Евгений Евстигнеев. Однако изначально на эту роль пригласили Ролана Быкова, которому предложили сыграть горбатого главаря банды, от чего он решительно отказался.

Фото: YouTube канал Советский юмор by Скриншот видео YouTube канала Советский юмор, PDM

Ему не хотелось играть горбуна, ведь он и так был невысокого роста, и над ним часто подшучивали из-за этого. К тому же, на тот момент он только что расстался с женой и был очень расстроен.

"Я и так небольшого роста, надо мной из-за этого подшучивают. Пойми, я только что разошёлся с женой и оттого безмерно страдаю. А ты предлагаешь мне выйти на экран в образе карлика, да ещё горбатого! Побойся Бога!", — возмутился актёр.

Несмотря на отказ, Вайнеры смогли уговорить Быкова на роль Ручечника — они пригласили его к себе домой и устроили застолье, во время которого и удалось убедить актёра. Но Быкову не суждено было сыграть и эту роль. Когда он приехал на пробы в Одессу, то попал в больницу с инфарктом.