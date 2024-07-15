Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NASA показала фото озера Пауэлл из космоса
Против кариеса нужно использовать качественные зубные пасты и ополаскиватели
Новая игра Nagoshi Studio: популярные актеры и кинематографический подход
Велосипедистка из Египта отстранена от участия в Олимпиаде-2024
Турки теперь могут посещать близлежащие греческие острова по визе gate
HealthDay: новый анализ мочи выявит 80% раннего предрака шейки матки
Индийские компании привлекли рекордные $28 миллиардов в начале 2024 года
Как выбрать домкрат для автомобиля
Дерматолог Демьяненко: как предотвратить пигментацию и ожоги на коже летом
Ролан Быков умолял не давать ему роль горбатого карлика в "Место встречи изменить нельзя": Побойся бога!

Роль Ручечника в фильме "Место встречи изменить нельзя" мог сыграть Ролан Быков

1:05
Кино

В фильме "Место встречи изменить нельзя" роль Ручечника исполнил Евгений Евстигнеев. Однако изначально на эту роль пригласили Ролана Быкова, которому предложили сыграть горбатого главаря банды, от чего он решительно отказался.

Роль Ручечника в фильме "Место встречи изменить нельзя" мог сыграть Ролан Быков
Фото: YouTube канал Советский юмор by Скриншот видео YouTube канала Советский юмор, PDM

Ему не хотелось играть горбуна, ведь он и так был невысокого роста, и над ним часто подшучивали из-за этого. К тому же, на тот момент он только что расстался с женой и был очень расстроен.

"Я и так небольшого роста, надо мной из-за этого подшучивают. Пойми, я только что разошёлся с женой и оттого безмерно страдаю. А ты предлагаешь мне выйти на экран в образе карлика, да ещё горбатого! Побойся Бога!", — возмутился актёр.

Несмотря на отказ, Вайнеры смогли уговорить Быкова на роль Ручечника — они пригласили его к себе домой и устроили застолье, во время которого и удалось убедить актёра. Но Быкову не суждено было сыграть и эту роль. Когда он приехал на пробы в Одессу, то попал в больницу с инфарктом.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка

Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.

Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
Зола и сода с мылом помогут избавиться от тли и мучнистой росы
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
Российские войска берут под контроль город Макеевка Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
Последние материалы
Как похудеть: эффективные способы для любого возраста и образа жизни
Топ-2 способа, как достать вишнёвую косточку
Оксана Самойлова оказалась на медицинской каталке после VK Fest
Самые привлекательные места Московской области
Виктория Боня и Александр Мясников выразили обеспокоенность за судьбу Трампа
Футболисты сборной Испании, обыграв команду англичан, стали чемпионами Евро-2024
В Google переносить фото и видео станет гораздо проще
Что можно посадить в июле
Роль Ручечника в фильме "Место встречи изменить нельзя" мог сыграть Ролан Быков
Каша быстрого приготовления противопоказана худеющим и диабетикам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников