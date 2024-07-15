Ролан Быков умолял не давать ему роль горбатого карлика в "Место встречи изменить нельзя": Побойся бога!

В фильме "Место встречи изменить нельзя" роль Ручечника исполнил Евгений Евстигнеев. Однако изначально на эту роль пригласили Ролана Быкова, которому предложили сыграть горбатого главаря банды, от чего он решительно отказался.
Ему не хотелось играть горбуна, ведь он и так был невысокого роста, и над ним часто подшучивали из-за этого. К тому же, на тот момент он только что расстался с женой и был очень расстроен.
"Я и так небольшого роста, надо мной из-за этого подшучивают. Пойми, я только что разошёлся с женой и оттого безмерно страдаю. А ты предлагаешь мне выйти на экран в образе карлика, да ещё горбатого! Побойся Бога!", — возмутился актёр.
Несмотря на отказ, Вайнеры смогли уговорить Быкова на роль Ручечника — они пригласили его к себе домой и устроили застолье, во время которого и удалось убедить актёра. Но Быкову не суждено было сыграть и эту роль. Когда он приехал на пробы в Одессу, то попал в больницу с инфарктом.
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