Турецкого актёра Джана Ямана застукали за поцелуями с учительницей танцев

Турецкая звезда Джан Яман встречается со своим хореографом

Джан Яман, известный турецкий актёр, с детства увлекается танцами. Сначала основам танго его учила мама, он даже публиковал видео, где танцует с ней.

Фото: YouTube канал Mood Camp by Скриншот видео YouTube канала Mood Camp, PDM

"Если кто и может научить меня танцевать идеально, то это моя мама", - писал актёр.

Но позже несмотря на то, что рядом всегда была мама, готовая помочь, он решил обратиться к профессиональному хореографу и уже делился с поклонниками записями их уроков. Фанаты замечали, с какой страстью он отдаётся занятиям, но думали, что он просто проявляет свой актёрский талант.

Однако недавно в интернете появилось видео, где Джан отдыхает в клубе со своей учительницей. И к удивлению многих, они целовались у всех на виду. Вот так и выяснилось, что актёр состоит в отношениях.