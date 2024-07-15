Турецкого актёра Джана Ямана застукали за поцелуями с учительницей танцев

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Турецкая звезда Джан Яман встречается со своим хореографом

Кино

Джан Яман, известный турецкий актёр, с детства увлекается танцами. Сначала основам танго его учила мама, он даже публиковал видео, где танцует с ней.

Турецкая звезда Джан Яман встречается со своим хореографом
Фото: YouTube канал Mood Camp by Скриншот видео YouTube канала Mood Camp, PDM

"Если кто и может научить меня танцевать идеально, то это моя мама", - писал актёр.

Но позже несмотря на то, что рядом всегда была мама, готовая помочь, он решил обратиться к профессиональному хореографу и уже делился с поклонниками записями их уроков. Фанаты замечали, с какой страстью он отдаётся занятиям, но думали, что он просто проявляет свой актёрский талант.

Однако недавно в интернете появилось видео, где Джан отдыхает в клубе со своей учительницей. И к удивлению многих, они целовались у всех на виду. Вот так и выяснилось, что актёр состоит в отношениях.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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