Как Алёна Хмельницкая решилась на разрыв с молодым женихом: Разбрасываться такими отношениями не хочется

53-летняя актриса Алёна Хмельницкая рассталась с 40-летним бизнесменом Александром Синюшиным в 2022 году. Они были вместе восемь лет, но актриса так и не согласилась на официальный брак.
Причина разрыва не известна, но Хмельницкая подчеркивает, что в их отношениях было много счастья, и она долго надеялась их сохранить.
"Я не билась в истерике, но было очень тяжело, когда начала ощущать, что все разрушается. Вела сама с собой диалог: "Это правда конец? Или попробовать все сохранить как-то?" Вместе ведь было очень много хорошего. И разбрасываться такими близкими отношениями не хочется" — поделилась Алёна.
Когда начались проблемы, актриса пыталась договориться с собой, но потом поняла, что лучше закончить, чтобы не испортить впечатление о прекрасно прожитых годах.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.