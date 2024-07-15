Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три простых способа завивки волос без плойки
Турецкая звезда Джан Яман встречается со своим хореографом
NASA: разработана виртуальная модель космоса из 4 млн изображений
Советы косметолога Чернышевой: маски для идеальной кожи в жару
Почему оправдание слепыми зонами — лишь отговорка водителей
Стало известно, зачем поливать помидоры кефиром
Любовь Успенская рассказала о своей "второй работе"
Запечённые макароны с двойным количеством сыра: любители сыра точно будут довольны
Как отсутствие меха перед ушами помогает кошкам в охоте
Как Алёна Хмельницкая решилась на разрыв с молодым женихом: Разбрасываться такими отношениями не хочется

Алёна Хмельницкая решила сохранить впечатление о прекрасно прожитых годах

0:56
Кино

53-летняя актриса Алёна Хмельницкая рассталась с 40-летним бизнесменом Александром Синюшиным в 2022 году. Они были вместе восемь лет, но актриса так и не согласилась на официальный брак.

Алёна Хмельницкая решила сохранить впечатление о прекрасно прожитых годах
Фото: YouTube канал Психолог Наталья Толстая. Школа любви и добра by Скриншот видео YouTube канала Психолог Наталья Толстая. Школа любви и добра, PDM

Причина разрыва не известна, но Хмельницкая подчеркивает, что в их отношениях было много счастья, и она долго надеялась их сохранить.

"Я не билась в истерике, но было очень тяжело, когда начала ощущать, что все разрушается. Вела сама с собой диалог: "Это правда конец? Или попробовать все сохранить как-то?" Вместе ведь было очень много хорошего. И разбрасываться такими близкими отношениями не хочется" — поделилась Алёна.

Когда начались проблемы, актриса пыталась договориться с собой, но потом поняла, что лучше закончить, чтобы не испортить впечатление о прекрасно прожитых годах.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка

Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.

Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат
Последние материалы
Почему оправдание слепыми зонами — лишь отговорка водителей
Стало известно, зачем поливать помидоры кефиром
Любовь Успенская рассказала о своей "второй работе"
Запечённые макароны с двойным количеством сыра: любители сыра точно будут довольны
Как отсутствие меха перед ушами помогает кошкам в охоте
Алёна Хмельницкая решила сохранить впечатление о прекрасно прожитых годах
Мультфильм "Гадкий я 4" заработал более 400 миллионов долларов в прокате
Банки вступили в борьбу за своих клиентов
Почему сода так эффективна в борьбе с чёрными точками и загрязнением пор?
Новый фильм Джеки Чана "Легенда" с треском провалился в прокате
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников