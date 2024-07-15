Как Алёна Хмельницкая решилась на разрыв с молодым женихом: Разбрасываться такими отношениями не хочется

Алёна Хмельницкая решила сохранить впечатление о прекрасно прожитых годах

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

53-летняя актриса Алёна Хмельницкая рассталась с 40-летним бизнесменом Александром Синюшиным в 2022 году. Они были вместе восемь лет, но актриса так и не согласилась на официальный брак.

Фото: YouTube канал Психолог Наталья Толстая. Школа любви и добра by Скриншот видео YouTube канала Психолог Наталья Толстая. Школа любви и добра, PDM

Причина разрыва не известна, но Хмельницкая подчеркивает, что в их отношениях было много счастья, и она долго надеялась их сохранить.

"Я не билась в истерике, но было очень тяжело, когда начала ощущать, что все разрушается. Вела сама с собой диалог: "Это правда конец? Или попробовать все сохранить как-то?" Вместе ведь было очень много хорошего. И разбрасываться такими близкими отношениями не хочется" — поделилась Алёна.

Когда начались проблемы, актриса пыталась договориться с собой, но потом поняла, что лучше закончить, чтобы не испортить впечатление о прекрасно прожитых годах.