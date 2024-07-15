Приключения археолога от Джеки Чана неинтересны зрителю: полный провал

Новый фильм Джеки Чана "Легенда" с треском провалился в прокате

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

В последние годы новым фильмам Джеки Чана не везет в китайском прокате. Сначала провалилась его каскадерская драма "Кунг-фу жеребец", а теперь и фэнтези "Легенда".

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Продолжение фильма "Миф" 2005 года собрало всего 8 миллионов долларов за первую неделю. При бюджете в 55 миллионов эта лента Стэнли Туна может стать одним из самых убыточных блокбастеров этого года.