Приключения археолога от Джеки Чана неинтересны зрителю: полный провал

В последние годы новым фильмам Джеки Чана не везет в китайском прокате. Сначала провалилась его каскадерская драма "Кунг-фу жеребец", а теперь и фэнтези "Легенда".
Продолжение фильма "Миф" 2005 года собрало всего 8 миллионов долларов за первую неделю. При бюджете в 55 миллионов эта лента Стэнли Туна может стать одним из самых убыточных блокбастеров этого года.
"Профессор-археолог Фан и его помощник находят древнейший артефакт, после чего им обоим начинают сниться сны, в которых они — генералы империи Хань", — гласит синопсис фильма, который выходит в российский прокат 5 сентября.
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