Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Печёные пирожки с яблоками: тесто на сметане получается очень нежным
NEE: жизнь на Земле процветала уже 4,2 млрд лет назад
Медведь вломился в дом в Якутии: хозяин застрелил хищника
Россияне смогут находиться в Таиланде без визы в течение 60 дней
Фильм "Не одна дома" стал лидером проката в РФ и странах СНГ за выходные
Почему Intel отложила выпуск Arrow Lake-S до конца 2024 года
Сергей Бурунов выступил против продолжения сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Идеи бьюти-процедур для пар: укрепление отношений через совместный уход
Новейший электропоезд смогут увидеть жители и гости Москвы
Новые грани комедии в "Дэдпуле": можно говорить всякую ерунду обо всём

Шон Леви заявил, что рейтинг "Дэдпула" 18+ дал ему творческую свободу  

Кино

Режиссёр Шон Леви рассказал, что творческая свобода — это то, что отличает его фильм от других картин о супергероях. Многим зрителям нравится возрастной рейтинг "Дэдпула" "18+". Это даёт создателям фильма свободу использовать ненормативную лексику и жёсткие кровавые сцены.

Шон Леви заявил, что рейтинг "Дэдпула" 18+ дал ему творческую свободу  
Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman, PDM

"Люди думают о рейтинге R, нецензурной лексике и жестоких сценах, но что на самом деле самое забавное в создании "Дэдпула" — это его полное осознание всего вокруг. Он буквально поворачивается к камере и разговаривает с аудиторией, комментируя культуру, Голливуд и события самого фильма. Это открывает новые грани комедии, которые просто бомба, потому что можно говорить всякую ерунду обо всём".

В сюжете триквела болтливый Дэдпул отправляется спасать мультивселенную с огрубевшим и уставшим от жизни Росомахой. Несовместимому дуэту предстоит преодолеть все распри, чтобы противостоять телепатке Кассандре Нове, сестре-близнецу профессора Ксавье.

Аналитики предрекают "Дэдпулу и Росомахе" до $240 млн сборов за первый уик-энд проката, который стартует 26 июля.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка

Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.

Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
Последние материалы
Печёные пирожки с яблоками: тесто на сметане получается очень нежным
NEE: жизнь на Земле процветала уже 4,2 млрд лет назад
Медведь вломился в дом в Якутии: хозяин застрелил хищника
Россияне смогут находиться в Таиланде без визы в течение 60 дней
Сергей Бурунов выступил против продолжения сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Фильм "Не одна дома" стал лидером проката в РФ и странах СНГ за выходные
Почему Intel отложила выпуск Arrow Lake-S до конца 2024 года
Идеи бьюти-процедур для пар: укрепление отношений через совместный уход
Новейший электропоезд смогут увидеть жители и гости Москвы
Темные круги под глазами: всё о причинах и методах устранения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников