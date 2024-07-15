Новые грани комедии в "Дэдпуле": можно говорить всякую ерунду обо всём

Шон Леви заявил, что рейтинг "Дэдпула" 18+ дал ему творческую свободу

Режиссёр Шон Леви рассказал, что творческая свобода — это то, что отличает его фильм от других картин о супергероях. Многим зрителям нравится возрастной рейтинг "Дэдпула" "18+". Это даёт создателям фильма свободу использовать ненормативную лексику и жёсткие кровавые сцены.

Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman, PDM

"Люди думают о рейтинге R, нецензурной лексике и жестоких сценах, но что на самом деле самое забавное в создании "Дэдпула" — это его полное осознание всего вокруг. Он буквально поворачивается к камере и разговаривает с аудиторией, комментируя культуру, Голливуд и события самого фильма. Это открывает новые грани комедии, которые просто бомба, потому что можно говорить всякую ерунду обо всём".

В сюжете триквела болтливый Дэдпул отправляется спасать мультивселенную с огрубевшим и уставшим от жизни Росомахой. Несовместимому дуэту предстоит преодолеть все распри, чтобы противостоять телепатке Кассандре Нове, сестре-близнецу профессора Ксавье.

Аналитики предрекают "Дэдпулу и Росомахе" до $240 млн сборов за первый уик-энд проката, который стартует 26 июля.