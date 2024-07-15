Стало известно, какой фильм возглавил кинопрокат в РФ и странах СНГ за выходные

Семейная комедия Василия Свиридова "Не одна дома" стала лидером проката в России и странах СНГ за прошедшие выходные. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сайт Kinobussiness.
Картина заработала 43,7 миллиона рублей. В ней приняли участие Милана Хаметова, Давид Манукян (Dava), Равшана Куркова и другие актёры. На втором месте расположился мультфильм "Большое путешествие: вокруг света". Он собрал 20,8 миллиона рублей. На третьем — картина "Астрал: ночной кошмар" с 19 миллионами рублей.
По сюжету фильма "Не одна дома" родители Маши Хаметовой уезжают в командировку. Девочка остаётся дома одна. Однако за ней присматривает няня-мошенница. Главной героине предстоит разоблачить её.
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