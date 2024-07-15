Милош Бикович рассказал, фильмы каких режиссёров любил в детстве

Звезда "Холопа" Милош Бикович заявил, что в детстве любил смотреть картины Фрэнсиса Копполы, Никиты Михалкова и Мартина Скорсезе. Об этом пишет издание Комсомольская правда.

Актёр также упомянул режиссёров Павла Лунгина и Андрея Тарковского.

"Есть такой сериал, который очень похож на "17 мгновений весны". Он про наших партизан, которые боролись с немцами во время оккупации Белграда. Также я люблю кино "Красивые деревни красиво горят". Это про войну в 90-х в Сербии. Я любил смотреть фильмы Копполы, Михалкова, Скорсезе. Из русского люблю "Остров" Лунгина. В детстве до нас почти не доходил русский контент. В основном это Михалков, Тарковский, старые советские фильмы", — рассказал звезда "Холопа".