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Зрители нашли киноляп с рубашкой Деточкина в фильме "Берегись автомобиля"

В фильме "Берегись автомобиля" обнаружили киноляп

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Кино

Зрители обнаружили киноляп в фильме Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля". Об этом пишет издание РБК.

В фильме "Берегись автомобиля" обнаружили киноляп
Фото: flickr.com by Хельги Халльдорссон, CC BY-SA 2.0

Неточность заметили в сцене, когда следователь Максим Подберёзовиков повёл страхового агента Юрия Деточкина в пивную. Изначально в заведении главный герой был одет в клетчатую рубашку. Тем не менее, когда следователь и страховой агент вышли на улицу, на Деточкине уже находилась тёмная однотонная одежда.

Напомним, что по сюжету фильма "Берегись автомобиля" Юрий Деточкин мечтает восстановить справедливость в мире. Он угоняет автомобили взяточников, а затем продаёт их. Вырученные деньги главный герой перечисляет детским домам. Однако следователь Максим Подберёзовиков не согласен с видением мира страхового агента.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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