Сборы франшизы "Гадкий я" превысили отметку в 5 миллиардов долларов

Мультфильм "Гадкий я 4" заработал более 400 миллионов долларов в прокате

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По итогам вторых выходных кассовые сборы мультфильма "Гадкий я 4" превысили отметку в 400 миллионов долларов, пишет портал Deadline.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

При этом благодаря заработку анимационного проекта франшиза студии Illumination "Гадкий я" преодолела порог в 5 миллиардов долларов. В сумму входят также сборы серии мультфильмов "Миньоны".

Напомним, что по сюжету "Гадкого я 4" Грю сталкивается с новыми врагами, которые угрожают человечеству. Однако гораздо труднее для главного героя является воспитание собственного сына. Он слишком похож на своего отца. Картина вышла в кинотеатрах России 13 июля.