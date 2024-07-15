Сборы франшизы "Гадкий я" превысили отметку в 5 миллиардов долларов

По итогам вторых выходных кассовые сборы мультфильма "Гадкий я 4" превысили отметку в 400 миллионов долларов, пишет портал Deadline.
При этом благодаря заработку анимационного проекта франшиза студии Illumination "Гадкий я" преодолела порог в 5 миллиардов долларов. В сумму входят также сборы серии мультфильмов "Миньоны".
Напомним, что по сюжету "Гадкого я 4" Грю сталкивается с новыми врагами, которые угрожают человечеству. Однако гораздо труднее для главного героя является воспитание собственного сына. Он слишком похож на своего отца. Картина вышла в кинотеатрах России 13 июля.
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