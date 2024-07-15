"Головоломка 2" стала третьим самым кассовым мультфильмом, собрав более 1,35 млрд долларов в прокате

"Головоломка 2" стала третьим самым кассовым мультфильмом в истории

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

По итогам месяца проката сборы мультфильма "Головоломка 2" превысили отметку в 1,35 млрд долларов. Новый проект Pixar уже обошёл "Холодное сердце" и занял третье место в списке самых кассовых мультфильмов в истории.

Фото: youtube.com by Kinoman, PDM

На данный момент "Головоломка 2" почти догнала "Братьев Супер Марио в кино", и ожидается, что она обгонит фильм Illumination уже на следующей неделе.

"Головоломка 2" повествует о подростковом периоде жизни главной героини Райли Андерсон. К уже знакомым эмоциям Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавились новые: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Премьера фильма состоялась 14 июня.