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Фильм "Покажи мне Луну" со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом столкнулся с крупным провалом в прокате

Драма "Покажи мне Луну" не оправдала ожиданий, заработав всего 10 млн долларов

1:24
Кино

Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум, снявшиеся в драме "Покажи мне Луну", могут считать этот проект крупной неудачей в своей карьере. За первый уикенд фильм собрал всего $10 млн. Хотя для данного жанра это неплохие результаты, они катастрофически малы для фильма с бюджетом 100 млн долларов.

Драма "Покажи мне Луну" не оправдала ожиданий, заработав всего 10 млн долларов
Фото: youtube.com by Kinoman, PDM

Важно отметить, что это данные только по домашним сборам. Тем не менее, их скромность свидетельствует о низком интересе к фильму, который, вероятно, повторится и в международном прокате.

Аналитики, однако, считают, что фильм может продемонстрировать долгосрочный успех, так как ориентирован на аудиторию старше 45 лет, которая не всегда посещает премьеры в первые выходные, сообщает Kinobugle.ru.

События фильма разворачиваются в 1960-х годах во время космической гонки. Йоханссон играет руководителя отдела маркетинга, нанятого НАСА. Американцы готовятся к высадке на Луну, но не уверены в успехе миссии. Если миссия провалится, мир не должен узнать об этом. Поэтому героиня Йоханссон в условиях строгой секретности должна снять фальшивую высадку для показа общественности. Ченнинг Татум играет сотрудника НАСА, который флиртует с маркетологом и помогает ей в выполнении задачи.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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